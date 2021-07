Hellers „Rosenkavalier“ wird beim Musiktheaterpreis prämiert

Andre Hellers Inszenierung von Richard Strauss‘ „Rosenkavalier“ an der Berliner Staatsoper Unter den Linden erhält im Rahmen des Österreichischen Musiktheaterpreises den Sonderpreis für die beste internationale Musiktheaterproduktion. Der Preis wird im Rahmen der Gala am 2. August auf Schloss Lamberg verliehen. Karl-Michael Ebner, Präsident des Musiktheaterpreises, sprach am Samstag in einer Aussendung von einem „Bravourstück, das diese Auszeichnung mehr als nur verdient.“