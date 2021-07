Amokläufer tötet sechs Menschen in Dominikanischer Republik

Bei einem Amoklauf in der Dominikanischen Republik sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann habe am Samstag in der Ortschaft Higüey in der Provinz La Altagracia zunächst das Feuer auf seine Frau eröffnet und sie dabei schwer verletzt, berichtete die Zeitung „Diario Libre“ unter Berufung auf die Polizei. Danach schoss der 39-Jährige in der Gemeinde im Osten der Karibikinsel wahllos um sich und wurde schließlich bei einer Schießerei von der Polizei getötet.