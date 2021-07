Tennis-Star Osaka gelingt Comeback, topgesetzte Barty out

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat sich gleich in der ersten Runde des olympischen Tennis-Bewerbs verabschieden müssen. Die Australierin unterlag am Sonntag in Tokio Sara Sorribes Tormo 4:6,3:6. Die Spanierin ist die Nummer 48 der Welt. Die japanische WTA-Zweite Naomi Osaka besiegte die Chinesin Zheng Saisai dagegen mit 6:1,6:4 und gab damit ein erfolgreiches Comeback. Weiter kamen auch Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova und Petra Kvitova.