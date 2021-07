26-Jähriger kündigte in Tirol Mord an Mutter an

Die Tiroler Kriminalpolizei ermittelt seit Sonntagfrüh in einem ungewöhnlichen Fall, in dessen Verlauf eine 48 Jahre alte Frau in Innsbruck verletzt in die Klinik eingeliefert werden musste. Ihr 26 Jahre alter Sohn hatte den Notruf der Polizei gewählt und angekündigt, seine Mutter umzubringen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Sohn die Frau mit Messern bedroht, gewürgt und schwer verletzt.