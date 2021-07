Willi fordert Arbeitsmarkt-Öffnung für Asylwerber

Die Grünen sehen durch einen Erlass von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), der auf die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes folgte, den Zugang zum Arbeitsmarkt gesichert. Für Willi ist das aber noch zu wenig, denn ein gänzlich freier Zugang bringe nur Vorteile, argumentierte er. Die Menschen würden dadurch beschäftigt, Arbeit bringe Wertschätzung sowie ein eigenes Einkommen und am Arbeitsplatz würden soziale Kontakte entstehen - was wiederum die Integration fördern würde. „Das Herumsitzen bringt ja nichts“, hielt er fest.

Scharfe Kritik an Willis bundespolitischem Vorstoß kam am Sonntag von der Innsbrucker FPÖ. Sie sprach in einer Aussendung von „grünen Einbürgerungsfantasien“ des Bürgermeisters. „Willi sorgt bereits in der Stadt für genug Chaos, daher soll er sich besser erst einmal darum kümmern“, richtete der freiheitliche Vizebürgermeister Markus Lassenberger dem Stadtchef aus. „Echtes Asyl“ sei nur „Schutz auf Zeit“, ließ indes FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel wissen.