Bayreuther Festspiele begonnen - Erstmals Frau am Pult

In Bayreuth haben am Sonntagabend die traditionellen Richard-Wagner-Festspiele begonnen. Nach einem Jahr Zwangspause startete das weltberühmte Festival mit einer Neuinszenierung der Oper „Der fliegende Holländer“. Erstmals in der 145-jährigen Festspielgeschichte stand mit der Ukrainerin Oksana Lyniv eine Frau am Pult. Die frühere Grazer Chefdirigentin muss vor halbleerem Saal dirigieren sind doch wegen der Coronaauflagen nur 911 statt 2.000 Menschen zugelassen.