Tscheche starb bei Raftingunfall in Matrei in Osttirol

Ein 60-jähriger Tscheche ist am Samstag bei einem Raftingunfall in Matrei in Osttirol ums Leben gekommen. Wie die Polizei Tirol mitteilte, bestieg eine größere tschechische Urlaubergruppe an der Isel im Bereich der Einmündung Kalserbach drei Raftingboote aus Tschechien. Eines der Raftingboote bestiegen fünf Personen mit teilweiser Raftingerfahrung, aber keiner hatte eine behördlich lizensierte Rafting-Guideausbildung.