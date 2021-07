Defektes Rad bremst Knabl im Triathlon - Gold an Norweger

Für Alois Knabl ist der Triathlon bei den Olympischen Spielen in Tokio schneller als erwartet zu Ende gewesen. Der Tiroler musste am Montag kurz nach halber Distanz des 40-km-Radfahrens aufgeben, nachdem sein Rad aufgrund eines Zwischenfalls mit dem Deutschen Jonas Schomburg ein mechanisches Problem hatte. Er dürfte sich dabei eine Fußverletzung zugezogen haben und wurde untersucht. Gold ging später an den Norweger Kristian Blummenvelt.