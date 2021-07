China verurteilt „Dämonisierung“ durch die USA

China hat die USA dazu aufgefordert, ihre Politik der „Dämonisierung“ und Stimmungsmache gegen die Volksrepublik zu beenden. „Wir fordern die Vereinigten Staaten auf, ihre höchst fehlgeleitete Denkweise und gefährliche Politik zu ändern“, sagte der zuständige chinesische Vize-Außenminister Xie Feng am Montag anlässlich eines Treffens mit der stellvertretenden US-Außenministerin Wendy Sherman in der ostchinesischen Metropole Tianjin.

Es scheine, dass eine Kampagne im Gange sei, um China zu Fall zu bringen, sagte Xie. China sei in den Köpfen der Amerikaner zu einem „imaginären Feind“ geworden. Die Hoffnung könnte sein, dass die USA durch die „Dämonisierung“ der Volksrepublik von ihren eigenen strukturellen Problemen ablenken wollen, so Xie Feng weiter. Die Beziehungen beider Staaten befänden sich in „ernsthaften Schwierigkeiten“.