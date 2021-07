Sechs Menschen binnen eines Tages in Schottland ertrunken

In Schottland sind innerhalb von 24 Stunden bei verschiedenen Vorfällen insgesamt sechs Menschen ertrunken, darunter vier Buben. Ein weiterer Bub lag mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie der Sender Sky News am Montag berichtete. Bei einem Familienausflug am Nordende des größten schottischen Sees Loch Lomond ertranken am späten Samstagnachmittag ein Neunjähriger, seine 29 Jahre alte Mutter sowie ein 41 Jahre alter Freund.