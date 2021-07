USA wollen weiter an Einreisebeschränkungen festhalten

Die USA werden Insidern zufolge wegen des Corona-Virus auch weiterhin Europäern und anderen Ausländern die Einreise in das Land verwehren. „Nach derzeitigem Kenntnisstand mit der Delta-Variante werden die USA an den bestehenden Reisebeschränkungen festhalten“, sagte ein Vertreter des US-Präsidialamtes gegenüber Reuters. Derzeit können unter anderem Ausländer, die sich zuletzt in den Schengen-Staaten, Großbritannien oder China aufgehalten haben, nicht in die USA einreisen.