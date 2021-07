Süd- und Nordkorea öffnen Kommunikationskanäle wieder

Bei ihren Bemühungen um eine Wiederannäherung haben Süd- und Nordkorea einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Nach monatelanger Unterbrechung stellten die beiden Länder überraschend ihre offiziellen Kommunikationsverbindungen am Dienstag, dem 68. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags zur Beendigung des Korea-Kriegs, wieder her. Den Schritt verkündeten die beiden Seiten getrennt voneinander.

Die Einigung ging demnach auf einen lange geheim gehaltenen Briefwechsel zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zurück. Ziel des Austauschs zwischen Moon und Kim seit April sei es gewesen, gegenseitiges Vertrauen wiederzugewinnen und die Beziehungen voranzubringen, hieß es der Mitteilung des Präsidialamts in Seoul. Die Öffnung der Kommunikationsleitungen sei ein Schritt dahin. Eine Diskussion über ein neues Gipfeltreffen von Angesicht zu Angesicht gab es demnach nicht. Beobachter in Südkorea gehen allerdings davon aus, dass Moon vor dem Ende seiner Amtszeit im nächsten Jahr Kim noch einmal treffen will.

Das weithin abgeschottete Nordkorea hatte im Juni des vergangenen Jahres einseitig alle Kommunikationskanäle zwischen den Regierungen und den Militärs beider Länder gekappt. Auch die Hotline zwischen dem Präsidialamt in Seoul und dem Büro des nordkoreanischen Machthabers war betroffen. Die Regierung in Pjöngjang sah die Würde des Machthabers durch kritische Flugblattaktionen aus Südkorea verletzt. Nordkoreanische Flüchtlinge hatten regelmäßig riesige Heißluftballons über die Grenze geschickt. In den Flugblättern riefen sie zum Sturz der autokratischen Führung in Pjöngjang auf.

Nordkorea hatte Seoul vorgeworfen, nichts gegen die Aktionen zu unternehmen. Später sprengte Nordkorea auch ein gemeinsames Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong. Im April 2018 hatten Moon und Kim im Grenzort Panmunjon bei ihrem ersten von drei Gipfeln versprochen, einander regelmäßig zu treffen und über ihre Hotline anzurufen.

Alle Koreaner wünschten sich, dass sich die bilateralen Beziehungen wieder „so früh wie möglich“ von den Rückschlägen erholten, hieß es am Dienstag in den nordkoreanischen Staatsmedien. Die obersten Anführer hätten sich darauf geeinigt, durch „die Wiederherstellung der getrennten innerkoreanischen Kommunikationsverbindungslinien“ das gegenseitige Vertrauen wiederherzustellen und die Aussöhnung zu fördern. Beobachter gehen davon aus, dass Nordkorea mit der Wiederannäherung an das Nachbarland auch den Weg zu möglichen Hilfen ebnen könnte. Das Land hatte zuletzt Probleme bei der Versorgung der Menschen im Land eingestanden.

„Südkorea wollte einen innerkoreanischen Gipfel in diesem Jahr, um den Dialog und die Zusammenarbeit wieder aufzunehmen“, sagte der südkoreanische Experte Cheong Seong-chang vom privaten Sejong-Institut. Er denke, dass es zu einem weiteren Treffen zwischen Moon und Kim kommen werde.

Mit der Wiederherstellung der Kommunikationsverbindungen habe Nordkorea auch die Bemühungen der südkoreanischen Regierung gewürdigt, auf die Nordkorea-Politik der US-Regierung von Präsident Joe Biden einzuwirken und sie „softer“ („weicher“) zu machen. Für die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Pjöngjang und Washington gebe es aber nach wie vor „eine Reihe von Hindernissen“.