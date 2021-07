Franz Schuh erhält 20.000 Euro schweren Merck-Preis

Der Wiener Staressayist Franz Schuh wird von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung mit dem Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay 2021 ausgezeichnet. Die Ehrung ist mit 20.000 Euro dotiert und wird am 6. November in Darmstadt zusammen mit dem Georg-Büchner-Preis verliehen, der bekanntlich an den Grazer Autor Clemens J. Setz geht. Überdies erhält bei dieser Gelegenheit der deutsche Kirchenhistoriker Hubert Wolf den Sigmund-Freud-Preis.