San Marino hat Herdenimmunität erreicht

Die Impfkampagne der Republik San Marino, die auf dem russischen Sputnik-Vakzin basiert, ist zu Ende. Der Kleinstaat am Apennin hat die Herdenimmunität erreicht, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit. Insgesamt wurden bis heute circa 40.000 Dosen Sputnik und 6.000 Dosen BioNTech/Pfizer in San Marino verabreicht. Letztere wurden von Italien im Rahmen der mit dem Gesundheitsministerium unterzeichneten Vereinbarung zur Verfügung gestellt.