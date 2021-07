USA und Russland beginnen neue Abrüstungsgespräche in Genf

Sechs Wochen nach dem amerikanisch-russischen Gipfeltreffen in Genf beginnt in der Schweiz am (heutigen) Mittwoch eine neue Runde von Abrüstungsgesprächen zwischen den Atommächten. Es geht um Fragen der „strategischen Stabilität“, wie US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin bei ihrem Gipfeltreffen am 16. Juni vereinbart hatten.