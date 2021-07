Perus Präsident Castillo übernimmt Regierungsgeschäfte

Nach einem äußerst knappen Wahlsieg hat Perus neuer Präsident Pedro Castillo sein Amt angetreten. Der 51-Jährige legte am Mittwoch im Kongress in Lima seinen Amtseid ab. Der frühere Dorfschullehrer versprach am 200. Unabhängigkeitstag des südamerikanischen Landes „eine neue Verfassung und ein neues Peru“. „Wir sind eine Regierung des Volkes“, sagte er. „Peru wird nun von einem Bauern regiert“.

Castillo versprach die Schaffung von einer Million Arbeitsplätzen in einem Jahr, staatliche Hilfen für arme Familien und Investitionen in den Bildungssektor. „Wir wollen ein wohlhabenderes und gerechteres Land aufbauen“, sagte er. Zudem kündigte er eine Reform des Gesundheitswesens und den Bau neuer Krankenhäuser in den ländlichen Regionen Perus an.