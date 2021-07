„Fledermaus“ in Langenlois flatterte in die Golden Twenties

Entdeckung des Abends war allerdings die junge burgenländische Sopranistin Hedwig Ritter in ihrem Rollendebüt als Adele, die neben ihren stimmlichen Vorzügen auch viel differenzierte Komödiantik mitbringt. Allein ihre derben, selbstentlarvenden Lacher in der „Marquis“-Arie sind köstlich. Last but not least war Wagner-Trenkwitz himself als Frosch im Einsatz - und punktete u.a. mit diversen zeitbezogenen Anspielungen. Immerhin ist er als Gefängnisdiener auch Pandemie-Experte, denn beim Wegsperren kennt er sich aus.