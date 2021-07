Jubel um Dada Masilos „The Sacrifice“ bei ImPulsTanz

Dada Masilo ist gerade einmal Mitte 30 und trotzdem seit Jahren ein hell leuchtender Stern am internationalen Tanzhimmel. Für ihre Adaptionen von Ballettklassikern wie „Schwanensee“ oder „Giselle“ wurde sie 2014 bzw. 2017 auch in Wien gefeiert. Hier hatte am Mittwochabend nun ihre jüngste Arbeit „The Sacrifice“, eine vor Energie strotzende Anlehnung an „Le sacre du printemps“, Österreich-Premiere. Und die Aufführung geriet erneut zum Triumph - Standing Ovations inklusive.