Wenigste Verkehrstote in einem ersten Quartal seit 30 Jahren

Im ersten Quartal 2021 sind in Österreich laut Statistik Austria 48 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen, 6.064 weitere wurden verletzt. Damit war diese Zahl so niedrig wie in keinem anderen ersten Quartal in den vergangenen 30 Jahren. Fast jeder zweite Verkehrstote im ersten Quartal (22 Personen) war bei Unfällen mit Lkw zu beklagen. Noch nie gab es in diesem Zeitraum so viel verunglückte Radfahrer.