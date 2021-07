Corona - Steigende Fallzahlen nach kroatischem Festival

Die Zahl der auf das Festival „Austria goes Zrce“ auf der kroatischen Insel Pag zurückgehenden Corona-Infektionen ist am Donnerstag in Österreich stark angestiegen. Mehrere Bundesländer berichteten von steigenden Zahlen. Insgesamt sollen etwa 19.000 Menschen aus Österreich an der Veranstaltung teilgenommen haben.

In Oberösterreich ist die Zahl von Mittwoch auf Donnerstag um 47 Fälle auf 67 Infektionen in die Höhe geschnellt. Hinzu kommen noch bisher 14 Fälle, die einer X-Jam Maturareise zuzuordnen sind. Die oberösterreichische Gesundheitsreferentin LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) forderte in dem Zusammenhang vor allem junge Menschen auf, sich impfen zu lassen. Diese würden noch eine unterdurchschnittliche Impfrate aufweisen und wohl deshalb nun Hauptbetroffene von Neuinfektionen sein.

In Niederösterreich stieg nach Angaben des Büros von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) die Zahl der damit in Zusammenhang stehenden Corona-Infektionen auf 50 an. Gegenüber Mittwoch bedeutete dies ein Plus von zwölf Fällen. In Tirol gab es einen Anstieg von vier auf 29 Fälle innerhalb eines Tages. Das Land Tirol appellierte daher „eindringlich“ an all jene, die ebenfalls in Zrce waren oder sich in der Nähe aufgehalten hatten, umgehend einen PCR-Test zu machen.