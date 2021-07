Tsunami-Warnung nach Erdbeben auf Alaska-Halbinsel

Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,2 hat die Alaska-Halbinsel erschüttert und Tsunami-Warnungen mit möglichen Wellenhöhen von bis zu 1,7 Metern ausgelöst. Das Beben habe am Mittwoch um 22.15 Uhr (Ortszeit, 08.15 Uhr MESZ) und in einer Tiefe von 35 Kilometern stattgefunden, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Es habe in der Region acht Nachbeben gegeben, zwei davon hätten eine Stärke von mehr als 6,0 erreicht.