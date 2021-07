Marcel Hirscher erleidet Beinbruch bei Motorrad-Rallye

Der frühere Skistar Marcel Hirscher hat sich bei der Romaniacs-Motorrad-Rallye in Rumänien einen Beinbruch zugezogen. Der Salzburger postete am Donnerstag auf Instagram ein Foto von sich im Krankenhausbett in der Heimat sowie von der verschraubten Bruchstelle knapp oberhalb des linken Knöchels und ein Video.