Maltas Regierung laut Bericht Mitschuld an Journalistin-Mord

Knapp vier Jahre nach dem Autobombenanschlag auf eine Journalistin in Malta gibt eine unabhängige Untersuchungskommission der Regierung eine Mitschuld an dem Mord. Die Spitze des Staates habe eine „Kultur der Straflosigkeit“ geschaffen, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung durch einen amtierenden und zwei pensionierte Richter. Die bekannte Journalistin Daphne Caruana Galizia war am 16. Oktober in ihrem Auto getötet worden.