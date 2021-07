Louise Lecavalier beeindruckt mit ImPulsTanz-Solo „Stations“

So viel Energie! Im Akademietheater beeindruckte die Kanadierin Louise Lecavalier am Donnerstagabend im Rahmen des Festivals ImPulsTanz mit einem einstündigen Soloabend, bei dem sie ständig in Bewegung blieb. „Stations“ heißt die Abfolge von Choreografien, bei denen pulsierende Musik den Antrieb bildet und seinen direkten Ausdruck im Körper der Tänzerin findet. Großer Jubel belohnte eine einstündige Performance, die am Samstag noch einmal wiederholt wird.

„Stations“ soll für vier Körperzustände stehen: einen fließenden, einen kontrollierten, einen meditativen und einen obsessiven. Die Teile gehen ineinander über und sind nicht klar voneinander zu unterscheiden. Dabei ist die Musik (Arrangement: Antoine Berthiaume) stark determinierend, wenn etwa Saxophonist Colin Stetson zu Werke geht, oder Blixa Bargeld und Teho Teardo dekretieren: „Blue is not the colour of my voice“, doch letztlich sind es nur Abstufungen und Variationen in einem Schwungrad, das unaufhörlich in Bewegung bleiben muss.