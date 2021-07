Bildstein/Hussl in Segelregatta weit weg von Medaillenrängen

Benjamin Bildstein/David Hussl haben am Freitag in der olympischen Segelregatta vor Enoshima den Turnaround nicht geschafft. In der 49er-Klasse kamen sie über die Tagesränge 10, 5 und 17 nicht hinaus, das ergibt den vorläufig zehnten Gesamtrang. Tanja Frank und Lorena Abicht schlossen in der 49er-FX-Klasse zwei Wettfahrten in den Top Ten ab. Bei Leichtwind-Bedingungen erreichte das Duo einen siebenten und einen neunten Platz.