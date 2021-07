Tunesiens Parlamentschef mahnt Rückkehr zur Demokratie an

Nach der Machtübernahme von Präsident Kais Saied in Tunesien hat Parlamentspräsident Rached Ghannouchi eine schnelle Rückkehr zur Demokratie angemahnt. Seine Ennahdha-Partei rufe die Tunesier auf, Saieds „Putsch“ mit „allen friedlichen Mitteln zu bekämpfen“, sagte Ghannouchi im AFP-Interview. Sollte es keine Vereinbarung mit Saied über die Rückkehr des Parlaments und die Regierungsbildung geben, werde seine Partei „das Volk zur Verteidigung seiner Demokratie auffordern“.

Mit seiner Entscheidung, den Regierungschef Hichem Mechichi zu entlassen und die Arbeit des Parlaments auszusetzen, hatte Saied am Sonntag ein politisches Erdbeben in Tunesien ausgelöst. Die islamistisch geprägte Ennahdha-Partei, stärkste Kraft in der bisherigen Regierungskoalition des nordafrikanischen Landes, warf Saied einen Staatsstreich vor. Auch internationale Regierungen zeigten sich besorgt um die junge tunesische Demokratie. Saied beharrt indes darauf, sein Vorgehen sei verfassungskonform.