FM4-Mitbegründer Martin Blumenau ist tot

Der FM4-Mitbegründer und langjährige Moderator Martin Blumenau ist am Freitag nach kurzer Krankheit im Alter von 60 Jahren in Wien gestorben. Das teilte der ORF-Radiosender FM4 am Freitag auf seiner Webseite mit. Blumenau prägte FM4 über Jahrzehnte und war bekannt für seine mitternächtliche Anrufsendung „Bonustrack“ sowie teils polarisierende Analysen.