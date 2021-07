Kirchenglocken läuten fünf Minuten lang gegen Hunger

Bereits das fünfte Jahr in Folge haben am Freitag um 15 Uhr- zur Sterbestunde Jesu - die Kirchenglocken in ganz Österreich fünf Minuten lang gegen den weltweiten Hunger und die Klimakrise geläutet. Das Läuten solle darauf aufmerksam machen, dass täglich noch immer Menschen an Hunger und seinen Folgen sterben und dass dagegen etwas unternommen werden müsse, erklärte die kirchliche Hilfsorganisation Caritas, Initiatorin der Aktion.