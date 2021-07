Bottas Schnellster in Ungarn - Mercedes-Duo vor Verstappen

Dem Niederländer fehlten nach seiner Bestzeit im ersten Freien Training knapp drei Zehntelsekunden auf Bottas. Von seinem Crash zuletzt im Rennen in Silverstone zeigte sich Verstappen insgesamt bestens erholt. Im WM-Klassement hat er vor dem Rennen in Ungarn an diesem Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky) acht Punkte Vorsprung auf Hamilton.

Bottas ist kein ausgewiesener Hungaroring-Liebhaber. Die Rahmenbedingungen vom Freitag allerdings kannte er. „Es fühlt sich an wie in einer finnischen Sauna“, sagte Bottas. Er sprach von „mehr als 60 Grad“ im Cockpit. „Es ist schwitzig.“ Bottas hat das stets im Hochsommer stattfindende Rennen noch nie gewonnen, auch eine Pole Position war ihm noch nie vergönnt.

Verstappen bezeichnete den Abstand zu Mercedes von drei Zehntelsekunden als „nichts, was man nicht aufholen kann“. Der Niederländer, der 2019 auf der Pole Position stand und in den vergangenen beiden Jahren jeweils hinter Hamilton Zweiter war, merkte an, dass sein Team an der Pace auf einer Runde und der Longrun-Pace noch arbeiten müsse. Das sei aber keinesfalls „schockierend“.