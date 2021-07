Sieben Mitglieder von kurdischer Familie in Türkei getötet

Bewaffnete Angreifer haben in der Türkei sieben Mitglieder einer kurdischen Familie getötet. Die Angreifer drangen nach türkischen Medienberichten am Freitag in das Haus der Familie in Konya im Zentrum des Landes ein, töteten die Bewohner und versuchten, das Haus in Brand zu setzen. Menschenrechtler sprachen von einem rassistischen Verbrechen.