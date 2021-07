Rettungsauto in Klagenfurt gestohlen

In Klagenfurt ist am gestrigen Freitagabend ein Rettungsauto gestohlen worden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag in der Früh mitteilte, sei das Fahrzeug zwischen 19.30 und 23.00 Uhr aus der Garage des Roten Kreuzes in der Lindwurmstadt gestohlen worden. Wegen eines Stromausfalls seien die Garagentore einige Stunden lang offen gestanden, was die Tat begünstigt habe. Die Fahndung nach dem Fahrzeug sei bisher negativ verlaufen.