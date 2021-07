Bühne Baden gibt sich zum Neustart „heldenhaft“

„Eine Welt voller Held*innen“: Unter dieses Motto stellt die Bühne Baden ihre Spielzeit 2021/21. Das Programm ist am Freitag von Intendant Michael Lakner in der Sommerarena vorgestellt worden. Der Saisonstart im Stadttheater erfolgt am 23. Oktober mit „Gräfin Mariza“ von Emmerich Kalman - eine jener Produktionen, die den monatelangen Schließungen der Kulturbetriebe zum Opfer gefallen sind.