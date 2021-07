Carreno Busta besiegt Djokovic im Duell um Tennis-Bronze

Novak Djokovic wird ohne Einzel-Medaille von den Olympischen Spielen in Tokio abreisen. Der Weltranglistenerste unterlag am Freitag im Spiel um Bronze dem Spanier Pablo Carreno Busta 4:6,7:6(6),3:6, einen Tag nachdem am Freitag sein Traum vom „Golden Slam“ im Halbfinale gegen den Deutschen Alexander Zverev geplatzt war. Im Damen-Doppel holten überraschend die Brasilianerinnen Laura Pigossi und Luisa Stefani Bronze für ihr Land.

Djokovic hat sich nichts vorzuwerfen, er kämpfte gegen Carreno Busta bis zum Ende und wehrte in einer intensiven Partie insgesamt fünf Matchbälle ab. Nach knapp drei Stunden musste er sich aber dem Spanier geschlagen, mit dem ihn auch eine weitere bittere Tenniserfahrung verbindet. Bei den US Open des Vorjahres wurde er in seiner Achtelfinalpartie gegen Carreno Busta disqualifiziert, nachdem er eine Linienrichterin unabsichtlich mit einem Ball hart getroffen hatte.

Der Serbe hat aber noch die Chance auf eine Medaille auch in Tokio, er spielt am Sonntag an der Seite von Nina Stojanovic erneut um Bronze. Einzel-Bronze hat der Branchen-Primus übrigens schon 2008 bei den Spielen in Peking gewonnen, ein Finale blieb ihm aber bisher verwehrt.

Das „kleine Finale“ um Bronze im Damen-Doppel verlief höchst dramatisch und endete mit einer Überraschung. Die Brasilianerinnen Laura Pigossi und Luisa Stefani wehrten gegen die favorisierten Russinnen Veronika Kudermetowa und Elena Wesnina insgesamt vier Matchbälle ab und setzten sich am Ende mit 4:6,6:4,11:9 durch. Das Duo fixierte damit die erste olympische Tennis-Medaille für das südamerikanische Land.