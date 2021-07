CO2-Sparpläne vor Klimakonferenz reichen laut UNO noch nicht

Wenige Monate vor der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow hat die Klimachefin der Vereinten Nationen die Staatengemeinschaft ehrgeizigere Pläne zur Einsparung von Treibhausgasen angemahnt. Zwar hätten zum Stichtag 30. Juli deutlich mehr Staaten ihre Pläne vorgelegt, wie sie Emissionen reduzieren wollen, als noch ein halbes Jahr zuvor, so Patricia Espinosa am Donnerstag. Allerdings lägen erst Ankündigungen von 58 Prozent der Länder vor, die oft nicht ambitioniert genug seien.