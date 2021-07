Ruud trotzt Regen in Kitz und setzte Siegesserie fort

Abseits der großen Olympia-Bühne hat Casper Ruud das Männer-Tennis im Juli geprägt. Der norwegische Tennis-Shootingstar ließ sich beim Generali Open von Kitzbühel am Samstag auch von mehreren Regenunterbrechungen nicht stoppen und ging knapp vor Mitternacht gegen den Spanier Pedro Martinez schließlich als 6:1,4:6,6:3-Sieger vom Platz. Für den topgesetzten Ruud war es der dritte ATP-Triumph innerhalb von drei Wochen.

Der Osloer hatte gegen den zwei Jahre älteren Martinez (ATP 97.), der erstmals in einem ATP-Finale stand, das Spiel von Beginn weg im Griff. Der erste Satz ging in 39 Minuten mit 6:1 an den Favoriten, den danach nur der Regen bremsen konnte. Nach rund einstündiger Unterbrechung holte sich der Spanier prompt eine 2:1-Führung, eher der Himmel über Kitzbühel neuerlich den Halt erzwang.