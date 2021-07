Sozialdemokrat Scholz in deutscher Kanzlerfrage klar vorne

Scholz konnte in der Direktwahl um einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche zulegen. Besonders ernüchternd ist das Ergebnis für Laschet, liegt er doch um 14 Punkte unter dem aktuellen Umfrageergebnis der Union (27 Prozent). Er verlor zwei Punkte im Vergleich zur Vorwoche. Noch vor zwei Wochen war er in der Kanzler-Direktwahl auf 21 Prozent gekommen. Dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten werden vor allem Fehler im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe in seinem Bundesland vorgehalten.