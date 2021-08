Bereits mehr als 110 Tote nach Sturzflut in Afghanistan

Nach Überschwemmungen im Osten Afghanistans ist die Zahl der Toten auf mindestens 113 gestiegen. Das teilte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde in Kabul, Abdul Samai Sarbi, am Sonntag mit. Nach Sturzfluten in der Nacht auf Donnerstag im Bezirk Kamdesh der Provinz Nuristan hatten Behörden zunächst von rund 35 Opfern gesprochen. Die Zahl der ums Leben gekommenen Menschen könne noch steigen, sagte Sarbi weiter. Es werde weiter nach Vermissten gesucht.