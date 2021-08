Museum der Portugiesischen Sprache nach Brand wiedereröffnet

Rund sechs Jahre nach einem Großbrand ist das „Museum der Portugiesischen Sprache“ in der brasilianischen Metropole São Paulo wiedereröffnet worden. „Wir sind hier, nicht um die Asche der Vergangenheit zu vergessen, sondern um darauf die Zukunft aufzubauen“, sagte der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa laut einer Mitteilung der Regierung des Bundesstaates São Paulo bei der Eröffnungszeremonie. „Dies ist ein Fest für die Zukunft unserer gemeinsamen Sprache.“

Demnach waren am Samstag nur geladene Gäste anwesend, viele unter ihnen aus der portugiesisch-sprachigen Welt, wie etwa auch der Staatschef der Kapverden, Jorge Carlos Fonseca, der sich für mehrere Tage in Brasilien aufhält, und der angolanische Kulturminister Jomo Francisco Fortunato. Am Sonntag öffnet das Museum auch wieder für das Publikum.