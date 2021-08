Auch London macht Teheran für Angriff auf Tanker verantwortlich

Britische Untersuchungen hätten ergeben, dass es „sehr wahrscheinlich“ sei, dass der Iran das Schiff am 29. Juli vor der Küste Omans mit zwei Drohnen angegriffen hat. Dabei waren ein Brite und ein Rumäne getötet worden. „Der Iran muss diese Attacken beenden und Schiffen muss erlaubt sein, frei und in Übereinstimmung mit internationalem Recht zu navigieren“, sagte Raab. Großbritannien arbeite mit seinen Partnern an einer Reaktion auf den „inakzeptablen“ Angriff.

„Wir verurteilen diese grundlosen Unterstellungen seitens der ZioAuch nisten (Israel)“, sagte Irans Außenamtssprecher Saeed Khatibzadeh am Sonntag in Teheran. Israel sei ein illegitimes und gewalttätiges Regime und absurde Schuldzuweisungen würden diese Tatsache weder ändern noch dem Regime nutzen. Israels Außenminister Yair Lapid hatte den Iran zuvor auf Twitter als „Exporteur von Terror, Zerstörung und Instabilität, die uns allen schaden“ bezeichnet.

Zodiac Maritime hatte am Freitag mitgeteilt, es gebe den Verdacht eines Vorfalls mit Piraten an Bord des Tankers „M/T Mercer Street“. Das Schiff sei in japanischem Besitz und werde von der Firma mit Sitz in Großbritannien verwaltet. Es habe sich auf dem Weg von Tansania in das Emirat Fudschaira befunden und keine Fracht an Bord gehabt.