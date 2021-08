Schwarz/Lehaci über Umweg Viertelfinale ins Kanu-Semifinale

Die Flachwasser-Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz haben am Montag bei den Olympischen Spielen in Tokio im Kajak-Zweier über 500 m das Semifinale erreicht. Nachdem die Oberösterreicherinnen als Vorlaufdritte den direkten Aufstieg um 0,346 Sek. verpasst hatten, kamen sie im ersten zweier Viertelfinali als Dritte weiter. Die Top vier stiegen auf. Lehaci/Schwarz sind für Dienstag in Semifinale zwei (3.30 Uhr MESZ) eingeteilt, die Top vier kommen ins Finale (5.46).