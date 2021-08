ImPulsTanz-Hommage an verstorbenen Mitbegründer Ismael Ivo

Knapp vier Monate nach seinem Tod war Ismael Ivo noch einmal ganz präsent auf der Bühne. Zahlreiche Freunde und Wegbegleiterinnen gestalteten am Sonntagabend eine Hommage aus Performance, Musik- und Videobeiträgen sowie persönlichen Erinnerungen an den im April 66-jährig verstorbenen Tänzer, Choreografen und ImPulsTanz-Mitbegründer. Ein - im doppelten Sinn - bewegter und zugleich bunter Erinnerungsabend im Volkstheater.

„Es ist tröstlich, dass es Ismael sogar jetzt gelingt, die Theater zu füllen“, sagte ImPulsTanz-Intendant Karl Regensburger, der gemeinsam mit Ivo das Festival 1984 aus der Taufe gehoben hatte, am Beginn dieses rund zweieinhalbstündigen Erinnerungsreigens „an einen großen Mann“. Die Tickets dafür wurden kostenlos vergeben, das Haus war so gut wie bis auf den letzten Platz gefüllt.

Dass an einem solchen Abend immer wieder auch gelacht wurde, dürfte durchaus im Sinne des Gewürdigten gewesen sein. Denn Videozuspieler zeigten einen nicht nur vielseitigen und leidenschaftlichen, sondern auch lebensfrohen und humorbegabten Tänzer, Choreografen und Lehrer. Für diesen sei Tanz „nicht in erster Linie eine ästhetische Formensache“ gewesen sei, „sondern das Mittel, der Unterdrückung, der Diskriminierung, der Ungerechtigkeit entgegen zu wirken“, wie der Kunsthistoriker Johannes Odenthal es in seiner - in Auszügen noch einmal vorgetragenen - Grabesrede ausdrückte.

„Er war noch nicht fertig mit allen seinen Plänen“ - das hatte ImPulsTanz-Chef Regensburger unmittelbar nach Ivos Tod gemeint. Zahlreiche Kooperationen waren auch für die heurige Festivalausgabe geplant. Dazu kam es nicht mehr. Ismael Ivo erlag am 8. April in seiner Heimatstadt einer Covid-Infektion. Am Sonntagabend blieb die hell erleuchtete Bühne am Ende also leer. Nur ein großes Foto des Verstorbenen war zu sehen. Und ein stiller Konfettiregen. Standing Ovations im Publikum.