Wasserstand im Neusiedler See bleibt niedrig

Im Neusiedler See hat sich der Wasserstand am Montag weiter im Bereich historischer Tiefstwerte bewegt. Aktuell beträgt er 115,22 Meter über Adria, was einem der niedrigsten Pegel seit 1965 entspricht. Das Wasser steht damit rund 24 Zentimeter tiefer als im langjährigen Mittel. Auch der Regen am Wochenende hat keine große Entspannung gebracht, sagte Christian Sailer vom Hauptreferat Wasserwirtschaft im Gespräch mit der APA.