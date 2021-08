Der dänische Meister Bröndby IF ist die Hürde von Red Bull Salzburg auf dem Weg in die Gruppenphase der Fußball-Champions-League. Das ergab die Auslosung des Play-off am Montag in Nyon. Salzburg hat im ersten Spiel (17./18. August) Heimvorteil, das Rückspiel in Bröndby, einem Vorort von Kopenhagen, findet am 24./25. August statt.