Salzburg in CL-Quali gegen Jaissles Ex-Club Bröndby

Ein brisantes Duell steht Matthias Jaissle auf seiner Mission Fußball-Champions-League bevor. Red Bull Salzburg trifft im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase auf Bröndby IF, den ehemaligen Club des neuen Salzburg-Trainers. Die Roten Bullen haben gegen den dänischen Meister im ersten Play-off-Spiel am 17. August Heimvorteil, das Rückspiel in Bröndby findet am 25. August (jeweils 21.00 Uhr/live Sky) statt. Das ergab die Auslosung des Play-off am Montag in Nyon.