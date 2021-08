UNO dankt Österreich für „starke“ Blauhelm-Unterstützung

Die Vereinten Nationen haben Österreich für die „starke Unterstützung“ der Blauhelmoperationen gedankt. Wie der Untergeneralsekretär für die UNO-Friedenseinsätze, Jean-Pierre Lacroix, am Montag in einer Aussendung mitteilte, ist Österreich an sechs UNO-Missionen mit insgesamt 190 Kräften beteiligt. Allein 177 Frauen und Männer aus Österreich seien am Libanon-Einsatz beteiligt, wo das österreichische Kontinent „eine wichtige Rolle“ spiele.

Mittlerweile dürften die Risse zwischen Wien und New York in der Blauhelm-Frage wieder gekittet sein, zumal sich Österreich auch in einer Staatengruppe zur Förderung der UNO-Truppen engagiert. Lacroix betonte mit Blick auf den Libanon-Einsatz, dass die österreichische Feuerwehr-Einheit auch den Zivilschutz ausbilde, der im ganzen Land Feuerwehr-, Such- und Rettungseinsätze durchführe. So habe die Brigade in den vergangenen Jahren etwa auch bei der Bekämpfung von Waldbränden mit den lokalen Zivilschützern zusammengearbeitet.