Leichtathletin Susanne Walli hat am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Tokio über 400 m den Aufstieg in das Semifinale geschafft. Die 25-Jährige kam in ihrem Vorlauf in 52,19 Sekunden auf Platz drei, was zur Teilnahme an der an der Vorschlussrunde der Top 24 reichte. Später am Vormittag (Ortszeit) war noch Victoria Hudson in der Speerwurf-Qualifikation im Einsatz.