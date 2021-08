Walli mit Direkteinzug ins 400-m-Halbfinale

Über die Zeit von 52,19 Sekunden hätte es Susanne Walli nicht geschafft. Aber weil die am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Tokio im Vorlauf über 400 m vor ihr ins Ziel gekommene Britin Nicole Yeargin wegen Bahnverlassens disqualifiziert worden war, stieg die 25-Jährige als Dritte direkt in das Halbfinale der Top 24 am Mittwoch (12.30 Uhr MESZ) auf. Später am Vormittag (Ortszeit) war mit Victoria Hudson in der Speerwurf-Quali eine weitere Österreicherin im Einsatz.