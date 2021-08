Walli erreichte 400-m-Halbfinale - Hudson out

Über die Zeit von 52,19 Sekunden hätte es Susanne Walli nicht geschafft. Aber weil die am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Tokio im Vorlauf über 400 m vor ihr ins Ziel gekommene Britin Nicole Yeargin wegen Bahnverlassens disqualifiziert worden war, stieg die 25-Jährige als Dritte direkt in das Halbfinale der Top 24 am Mittwoch (12.30 Uhr MESZ) auf. Speerwerferin Victoria Hudson indes verpasste im Speerwurf den Aufstieg in das Finale der Top 12.