Belarussischer Aktivist Schischow tot in Kiew aufgefunden

Einen Tag nach seinem plötzlichen Verschwinden in Kiew ist der belarussische Aktivist Witaly Schischow erhängt in einem Park in der ukrainischen Hauptstadt aufgefunden worden. Sie habe Mordermittlungen aufgenommen, teilte die örtliche Polizei am Dienstag mit. Schischow hatte von Kiew aus die Organisation „Belarussisches Haus der Ukraine“ im Messengerdienst Telegram geleitet und war nach einer Joggingrunde am Montag nicht zurückgekehrt.