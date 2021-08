Zweiter unbemannter „Starliner“-Testflug zur ISS startet

Der US-Luftfahrtriese Boeing startet einen zweiten Versuch für einen unbemannten Testflug seiner „Starliner“-Kapsel zur Internationalen Raumstation (ISS). Das Raumschiff soll am Dienstagnachmittag (Ortszeit; 19.20 Uhr MESZ) mit einer Rakete vom Typ Atlas V vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida starten. Planmäßig an der ISS andocken soll „Starliner“ 24 Stunden später. In die Quere kommen könnte dem Start aber noch das Wetter.